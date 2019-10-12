موالون لتركيا يعدمون مدنيين رميًا بالرصاص في سوريا

دمشق(صدى):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن قيام موالين لتركيا سوريين بإعدام 9 مدنيين ؛ رميًا بالرصاص في شمال شرق سوريا، من أصل 20 مدنيًا قتلوا يوم السبت في الهجوم التركي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: المدنيين التسعة أعدموا على دفعات في جنوب مدينة تل أبيض ” .

وأكد على أنه كان بينهم رئيسة حزب كردي محلي؛ حيث أوضح مجلس سوريا الديموقراطية أنه بعد استهداف سيارة المسؤولة الحزبية تم إعدامها برفقة سائق السيارة.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شريطي فيديو، يظهر الأول شخصين بلباس مدني جاثمين على الأرض، بينما يقول مقاتل إلى جانبهما إنه تم أسرهما من قبل فصيل تجمع أحرار الشرقية على أنهما مقاتلان كرديان.

وفي الفيديو الثاني، يظهر أحد المقاتلين وهو يطلق الرصاص بكثافة على شخص بملابس مدنية، مرددًا: صوروني.

ونشر فصيل تجمع ” أحرار الشرقية “ الفيديو الأول على صفحته على تويتر دون أن يأتي على ذكر الإعدامات.