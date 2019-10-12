سان جيرمان يًجهض محاولات الريال لضم مبابي

نواف السالم(صدى):

قالت صحيفة ديفنسا سنترال إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لن يستسلم أمام الريال في صفقة مبابي الموسم المقبل.

وكان أبدى زيدان مدرب الريال ورئيس النادي فلورنتينو بيريز رغبتهما في التعاقد مع مبابي بوصفه الصفقة الأغلى والأكثر أهمية للنادي الملكي.

وينتهي عقد مبابي في صيف 2022، ويرغب مسؤولو الـ “ بي إس جي “ في تجديد عقد اللاعب، والحفاظ عليه في صفوف الفريق.

و تضع الإدارة مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بوصفهما جوهرتان لا يمكن التفريط فيهما بسهولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي التجديد لموسمين إضافيين، بحيث ينتهي عقده في صيف 2024، على أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على راتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو.