الفرج يشارك في تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة فلسطين

نواف السالم(صدى):

شارك سلمان الفرج لاعب المنتخب الوطني، اليوم السبت، مع اللاعبين في التدريبات الجماعية، بعد اكتمال جاهزيته، فيما أنهى الأخضر برنامحه في القصيم، استعداداً لمواجهة فلسطين ضمن تصفيات آسيا المشتركة.

ستغادر بعثة المنتخب السعودي في وقت لاحق اليوم إلى الأردن ومنها إلى فلسطين حيث يؤدي تدريبه الأول فيها على ملعب فيصل الحسيني الدولي.

وطبق الفرنسي هيرفي رينارد تدريبات تكتيكية متنوعة في أخر تدريبات الأخضر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة .