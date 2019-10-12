بالصور.. النصر يواصل تدريباته بمشاركة البرازيلي جوليانو

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء السبت، تدريباته خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا لاستكمال الدوري بداية من الأسبوع المقبل.

وأجرى روي فيتوريا المدير الفني للفريق، مناورة للاعبين أمام فريق الشباب بالنادي، والتي شهدت مشاركة البرازيلي جوليانو.

ومن ناحية أخرى، واصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة والمشاركة في المباريات.

وعقب انتهاء التدريبات، منح «فيتوريا» اللاعبين راحة من تدريبات الغد، على أن يعود الفريق للتدريبات مساء الاثنين المقبل.