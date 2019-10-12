بعد هروبه من الارتباط بها..نجلاء بدر تغازل محمد منير

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة نجلاء بدر مرة أخرى على حقيقة وجود خلاف بينها وبين الكينج حمد منير على خلفية الواقعة الشهيرة التي جمعتهما منذ سنوات عندما تقدم إليها لخطبتها ثم هرب منها

وقالت بدر في تصريحات صحفية :نجما بحجم محمد منير من الصعب أن يدوم معه الخلاف.

وأشارت إلى أنه عندما تقدم لها كانت في سنٍ صغيرة وكان تنظر إليه بمثابة والدها كون فارق السن بينهما كبيرا.

وأوضحت أنها لم تقابله في حياتها سوى مرة واحدة ولم يتحدثا سويًا ما جعلها تغادر المكان بعد وصوله برفقة زوجها، وتحديدًا في شهر رمضان قبل الماضي خلال حفل سحور خاص أقامه أحد المنتجين.

وهو ما فسره البعض على أن هناك خلافًا بينهما أو أنها لا تحمل له الخير، مؤكدًة أنها هنأته بعيد ميلاده الذي وافق العاشر من أكتوبر الجاري للتأكيد على أنها تُكن له كل الاحترام والتقدير.

ولفتت إلى أنه يكفيها من الفخر أن محمد منير أهداها أغنيته الأشهر “لما النسيم” وهي تمثل بالنسبة لها حدثا مهما في حياتها.