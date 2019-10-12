مواطن يوثق حادثة غريبة في البر

السبت 12
أكتوبر
ابك الوكاد رايحات عرس
اعلمكم السبب لتجمع العقارب
اذا ذبحت عقرب . ريحة دمعه توصل لكل عقرب قريب من الموقع يتجمعون عنده ليخذون الثار .
اذا ذبحت عقرب غير مكانك علي طول
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دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك الوكاد رايحات عرس
محمد[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 1 ساعة
اعلمكم السبب لتجمع العقارب
اذا ذبحت عقرب . ريحة دمعه توصل لكل عقرب قريب من الموقع يتجمعون عنده ليخذون الثار .
اذا ذبحت عقرب غير مكانك علي طول