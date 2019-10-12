  • السبت 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. مواطن يوثق حادثة غريبة في البر

مواطن يوثق حادثة غريبة في البر




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 1 ساعة

اعلمكم السبب لتجمع العقارب

اذا ذبحت عقرب . ريحة دمعه توصل لكل عقرب قريب من الموقع يتجمعون عنده ليخذون الثار .

اذا ذبحت عقرب غير مكانك علي طول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *