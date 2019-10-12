نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 18 على كأس إمارة منطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (18) على كأس إمارة منطقة الرياض ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م).

واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكان الشوط الرئيس هو الشوط السابع على كأس إمارة منطقة الرياض.

وسلّم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري كأس إمارة منطقة الرياض لمدرب الجواد (يستحق) عبدالله بن مشرف العائد ملكيته لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.