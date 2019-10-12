بالفيديو.. عاصفة بروق تضرب سماء العارضة

تركي السالم(صدى):

ضربت عاصفة بروق سماء العارضة في منطقة جازان، مساء اليوم السبت، لتحول ليلها إلى نهار من شدة البروق.

ووثق مقطع فيديو عاصفة البروق، ومن المتوقع أن تلحقها موجة غزيرة من الأمطار على العارضة وشرق المملكة بوجه عام.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا الأحد، على مناطق « جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك » ، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.