فتاة تدخل في نوبة بكاء بعد رؤيتها خصلة شعر لأحد أعضاء BTS (فيديو)
أثار فيديو لفتاة تدخل في نوبة بكاء على هامش حفل فرقة BTS الكورية جدلًا كبيرًا.
وتداول المتابعون الفيديو للفتاة زاعمين أنها مواطنة دخلت في نوبة بكاء؛ بعد رؤيتها خصلات شعر لأحد أعضاء فرقة BTS الغنائية ملقاة على الأرض.
وانخرطت الفتاة في البكاء والصريخ قائلةً لمرافقيها شعره يجنن مرة.
وشهد حفل الفرقة الكورية أمس في إطار فعاليات موسم الرياض إقبالا كثيفا غير مسبوق خاصة من قبل النساء.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 49 دقيقة
شعرة شعره 😅😂🤣