لوشيسكو وجونز ورومارينهو يحصدون أول جوائز الأفضلية

نواف السالم(صدى):

حق الروماني رازفان لوشيسكو، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي رومارينهو أولى الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار الروماني لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر، جاء بعد قيادته فريقه لصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 16 نقطة بعد ست جولات.

في حين اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس، والبرازيلي رومارينهو لاعب نادي الاتحاد أفضل لاعب عن شهر سبتمبر.

والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.