بالفيديو.. قانوني: النظام لا يتوقف عند تجريم عرض أجزاء للجسد على مواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد، على أن أي مقطع يخلّ بالأداب العامة، أو القيم الدينية، أو النظام العام، يجرمه القانون وتتحقق بشأنه العقوبة بالغرامة والسجن..

وقال المحامي خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : في القانون لا يوجد شيء اسمه مراهق، ويجب أن يعي أبناؤنا على مواقع التواصل أن ما ينشرونه من مقاطع يمكن أن تعرضهم لمشاكل قانون.

وأضاف: النظام أقرّ العقوبة بالسجن حتى 5 سنوات والغرامة حتى 3 ملايين ريال لمن ينشر المقاطع الإباحية.

وتابع: كما أن النظام لا يتوقف عند تجريم عرض أجزاء معينة للجسد على مواقع التواصل، ويجرم حتى المصطلحات الخادشة للحياء العام والقيم الدينية.