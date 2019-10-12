أبناء الهضبة يعلقون بطريقتهم الخاصة على أنباء مقاطعتهم لوالدهم (صور)

القاهرة(صدى):

انتشرت الأنباء خلال الأيام الماضية حول مقاطعة أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده الـ58 بعد أن اختفى الثلاثي عن المشهد بينما تصدرته دينا الشربيني.

وكان عيد ميلاد الهضبة الـ 58 هو عيد ميلاده الثالث على التوالي الذي يتجاهل فيه أبنائه الاحتفال به، أي منذ ارتباطه بالفنانة الشابة دينا الشربيني.

وبعد مرور أيام على احتفال عمرو دياب بعيد ميلاده قرر الثلاثي كنزي وجنا وعبدالله تهنئة والدهم عبر حساباتهم على انستجرام.

نشرت كنزي عمرو دياب مجموعة من الصور برفقة والدها عبر ستوري ” إنستجرام ” وعلّقت عليها قائلةً: ” عيد ميلاد سعيد يا أبي ” ، وكتبت على صورة أخرى: ” أنت أروع شخص في العالم أنا بحبك ” .

كما نشرت جنا مقطع فيديو لوالدها أثناء تتويجه بجائزة world music Awards، وعلّقت على الفيديو: ” عيد ميلاد سعيد.. أنت مدهش ” ، ونشرت صورة مع والدها وشقيقيها كنزي وعبدالله، حيث كتب الأخير على الصورة: ” كل سنة وانت طيب بابا.. أحبك كثيرًا ” .