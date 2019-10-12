قطر ترفض إدانة العدوان التركي على سوريا

نايف السالم(صدى):

تواصل قطر تخبطها بالقرارات الغريبة التي تتخذها اتجاه القضايا في المنطقة العربية، وآخرها تحفظ الدوحة على البيان الختامي لجامعة الدول العربية الذي يُدين العوان التركي على سوريا.

وبالرغم من هذا الموقف الشاذ، إلا أنه غير مستغرب على قيادة قطر والتي أعلنت في وقت سابق تأييدها للعدوان التركي على سوريا، في ظل الإدانات العالمية والعربية من هذا التحرك التركي.

وتعد قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أيدت العدوان التركي على قطر، إذ أدان وزراء الخارجية العرب هذا العدوان، مؤكدين أنه سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا.

وشدد البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية؛ لبحث العدوان التركي على سوريا، اليوم السبت، على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، مؤكدًا على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.