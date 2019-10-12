ضبط 8.6 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية «عصيرات فواكه»
تمكنت الجمارك بميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ من ضبط (8,640,000) حبة كبتاجون كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن “عصيرات فواكه”.
وأكدت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على أنه تم ضبط إثنين من المقيمين مستقبلي الكمية، وذلك بالتعاون مع مكافحة المخدرات
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7640 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم من أراد بلادنا وشبابنا بسوء فأشغله بنفسه،
ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه،
واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7640 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم من أراد بلادنا وشبابنا بسوء فأشغله بنفسه،
ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه،
واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا..