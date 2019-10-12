ضبط 8.6 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية «عصيرات فواكه»

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجمارك بميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ من ضبط (8,640,000) حبة كبتاجون كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن “عصيرات فواكه”.

وأكدت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على أنه تم ضبط إثنين من المقيمين مستقبلي الكمية، وذلك بالتعاون مع مكافحة المخدرات