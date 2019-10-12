شاب وافد يلقي بنفسه من الطابق السادس بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

انتحر وافد هندي عشريني بإلقاء نفسه من من الدور السادس في أحد الأبنية في منطقة الفنطاس بالكويت .

وفي التفاصيل ، أبلغ وافدًا مصريًا أجهزة الأمن، قائلًا إنه شاهد الشاب الهندي وهو يلقي نفسه من الدور السادس في إحدى العمارات.

وانتقل رجال الأمن والإسعاف على الفور إلى موقع الحادث عقب تلقي البلاغ وتبين وفاة الوافد عند وصولهم.

وبعد الاستعلام عن هوية الشاب، تبين أنه هندي الجنسية من مواليد 1993، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالحادثة.

وشهدت الكويت، في الأشهر القليلة الماضية حالات انتحار عديدة في مناطق مختلفة من البلد الذي تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين وتعتبر الجالية الهندية فيه هي الأكبر.