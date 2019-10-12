مدرب الرجاء المغربي يتحرش بـ لاعب شاب!

نواف السالم(صدى):

يحقق نادي الرجاء المغربي في شكوى مقدمه إليه من أحد لاعبي نادي الشباب، بشأن تعرضه لتصرفات غير أخلاقية تمس بعرضه على يد مدربه.

وقال النادي في بيان له : وضح المكتب المديري علم نادي الرجاء الرياضي للرأي العام والجمهور الرجاوي، الذي تلقى مساء يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 إفادة من لاعب من فئة الشباب، تتعلق بتصرفات غير أخلاقية تمس بعرضه، فقد يكون تعرض لها من قبل المكلف بالتدريب بنادي الرجاء الرياضي.

وأضاف: بمجرد توصله بهذه الإفادة، بادر المكتب المديري إلى اتخاذ التدابير التالية: أولا، مواجهة المشكو المعني بالأمر بالوقائع التي أفضت إلى إنهاء ارتباطه بالنادي بصفة حالية ونهائية.

وتابع: وضع شكوى لدى السلطات القضائية المختصة بخصوص تلك الوقائع لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية، وتقديم الدعم النفسي للشاب الذي صدرت عنه الإفادة والتواصل الدائم مع أفراد عائلته.

وأشار: في هذا الإطار اجتمع المكتب المديري بصفة مستعجلة مع جميع مسؤولي الفئات الشابة الذي خلص لاتخاذ التدابير والآليات اللازمة النفسية منها والوقائية، من أجل حماية المواهب الكروية الشابة لنادي الرجاء الرياضي.

واختتم: لا يسع نادي الرجاء الرياضي إلا أن يشدد على حرصه التام على احترام مبادئ التربية الصالحة والتكوين الرياضي السليم وحماية الشباب وتفعيل سياسته المرجعية، التي تهدف إلى مواصلة تنشئة مواهب رياضية مكونة تربويًا ودراسيًا ورياضيًا في إطار بيئة سليمة.