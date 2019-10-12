الدكتور محمد بن دحمان الشهري أول سعودي ضمن أفضل 200 عالم وباحث شاب

محمد بن طحيطح(صدى):

أُختير الدكتور محمد بن دحمان الشهري أول سعودي ضمن أفضل ٢٠٠ عالم وباحث شاب من كل دول العالم للمشاركة في منتدى هايدلبيرغ للعلماء الحائزين على جوائز نوبل وإيبل و ACM في تخصصات الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي في ألمانيا لعام ٢٠١٩م.

كما حقق في وقت سابق ” الشهري ” عضو هيئة التدريس المبتعث من جامعة الطائف لجامعة سدني في أستراليا على أعلى جائزة لإمتياز الأبحاث العالمية في تخصص علوم الحاسب والمقدمة من أكبر مركز لأبحاث الذكاء الإصطناعي في أستراليا كأول عربي وسعودي يحصل على هذه الجائزة.

وتم تكريمه كأول باحث ينال هذه الجائزة لعام 2019 نتيجة توصله لنتائج بحثية عالمية مميزه تساعد في خدمة المجتمع من خلال تحسين بيئة الإتصال والتواصل وزيادة الأمن والوثوقية في الوسط السيبراني والشبكات ونشر ذلك في أحد أفضل المجلات العلمية العالمية في تخصص أمن الشبكات والإتصالات ذات التصنيف الأعلى عالمياً حسب المنظمة الاسترالية لتقييم امتياز الأبحاث.

كما حصل الدكتور الشهري على تكريم ومكافأت التميز من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، إضافة الى انضمامة للوحة الشرف لأفضل طلاب الدكتوراه.