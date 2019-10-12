ترامب يصف نانسي بيلوسي بـ « الجحيم »
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأنها الجحيم ، لافتًا إلى أنها تكره الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب تحقيقها في عزله.
وكان ترامب يتحدث أمام حشد من مؤيديه ضمن حملته الانتخابية في لويزيانا؛ عندما قال: كنت أعتقد أنها تحب البلد، لكنها تكرهه.
وأضاف: الناس الأجانب ينظرون إلينا كجوزي بندق؛ واستمر ترمب في السخرية من بيلوسي، ما أثار هتاف وتصفيق الحضور.
ووصف الرئيس الأميركي غضب بيلوسي بـ ” الجحيم ” ، وقال إن مكالمته مع الرئيس الأوكراني أغضبتها جداً، وكانت سبباً في قضية المساءلة من قبل الديمقراطيين.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذي الحورمه…ماهي نانسي ابو عجرى