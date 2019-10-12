ترامب يصف نانسي بيلوسي بـ « الجحيم »

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأنها الجحيم ، لافتًا إلى أنها تكره الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب تحقيقها في عزله.

وكان ترامب يتحدث أمام حشد من مؤيديه ضمن حملته الانتخابية في لويزيانا؛ عندما قال: كنت أعتقد أنها تحب البلد، لكنها تكرهه.

وأضاف: الناس الأجانب ينظرون إلينا كجوزي بندق؛ واستمر ترمب في السخرية من بيلوسي، ما أثار هتاف وتصفيق الحضور.

ووصف الرئيس الأميركي غضب بيلوسي بـ ” الجحيم ” ، وقال إن مكالمته مع الرئيس الأوكراني أغضبتها جداً، وكانت سبباً في قضية المساءلة من قبل الديمقراطيين.