شاهد..هيا الشعيبي تصدم جمهورها بعد شفط اللغد (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في فيديو لها لتعلن عن النتائج النهائية لعملية شفط اللغد التي خضعت لها قبل أيام قليلة.

وتفاجأ الجمهور بشكلها الجديد؛ حيث غازلها بعض المتابعون بعد ظهورها في مقطع فيديو من داخل العيادة بعد نزع الشاش الطبي من على وجهها، واستعرضت النتيجة النهائية لعملية شفط اللغد.

وشرحت طبيبة هيا للمتابعين تفاصيل العملية الجراحية، التي خضعت لها الفنانة الكويتية.

وأشارت إلى أنه نظرًا لخسارة وزنها الكبيرة فجأةً فقد أدى ذلك لترهل منطقة أسفل الوجه “اللغد”، فاتخذت قرارها بإجراء جراحة للتخلص من العيب.