بعد أسبوعين من وفاته.. عائلة قاتل الفغم تنعي نجلها تباعًا

نايف السالم(صدى):

حرصت عائلة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم على أن تنعيه تباعًا بعد مرور أسبوعين على قيامه بقتل ” الفغم ” إثر خلاف شخصي.

وكان أول من نعى القاتل هو والده مشعل ممدوح آل علي، أمس الجمعة، حيث شكر السلطات الرسمية، بينما تبعه اليوم السبت أفراد من العائلة التي قتل ابنها حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعليقًا على نعي مشعل لابنه قال فايز بن مشعل آل علي الذي يبدو أنه أخ لممدوح: الله يجمعنا فيك بدار الكرامة يا زاهي البسمة يا صافي الروح يا راعي الفزعات يا عز الأخوان ممدوحمشعلال_علي

وقالت أخت ممدوح، بنية: اللهمّ إن أخي #ممدوحمشعلال_علي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله يارب العباد.

وغردت أخرى تدعى نوف: ياذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم اجعل أخي وحبيبي ممدوح في جنات الخلد يارب، وصبر قلوبنا على فراقه واجبرنا ياجبار جبرًا يليق بعظمتك والطف بنا يالطيف بلطفك الخفي.

وقتل الفغم عندما كان في زيارة لصديق له في مدينة جدة، حيث هاجمه صديق آخر يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف بينهما، ليقتل الجاني لاحقًا في مواجهة مع الشرطة التي طوقت المنزل مسرح الجريمة، وفق ما أعلنت السلطات السعودية.