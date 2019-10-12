مدافع الهلال يحقق رقما قياسيا ويسير على خطى فان ديك

ماجد محمد(صدى):

حقق جانج هيون سو مدافع نادي الهلال، رقمًا مميزًا في نهاية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانفرد « هيون سو » بتحقيق أرقامًا مميزة، ليصبح المدافع صاحب أكبر عدد من دقائق اللعب في دوري المحترفين دون أن يتم مراوغته، إذ خاض 6 مباريات بواقع 540 دقيقة.

وبهذه النتائج يسير « جانج هيون سو » على نهج أفان ديك نجم ليفربول الإنجليزي، والذي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، والذي لم تتم مراوغته لـ65 مباراة متتالية محققًا رقمًا قياسيًا يصعب تحطيمه.

وانتقل المدافع جانج هيون سو من أف سي طوكيو الياباني قادمًا إلى صفوف الهلال مطلع الموسم الجاري، والذي يتصدر جدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين برصيد 16 نقطة.