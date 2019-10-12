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انتحار فتاة شنقا لفسخ خطبتها بابن عمتها

انتحار فتاة شنقا لفسخ خطبتها بابن عمتها
القاهرة(صدى):

شهدت محافظة بني سويف المصرية ، واقعة مؤسفة حيث أقدمت فتاة على الانتحار لمرورها بحالة نفسيئة سيئة عقب فسخ خطبتها من نجل عمتها.

وتعود الواقعة عندما تقدم رجل ببلاغ للشرطة المصرية في بني سويف ، بالعثور على ابنة شقيقه التي تبلغ من العمر 16 عاماً ، متوفاة ومعلقة بإيشارب من رقبتها بأحد العروق الخشبية بحجرة بسطح المنزل .

وبتحريات الشرطة تبين شنق المتوفاة نفسها لمرورها بحالة نفسية سيئة لفسخ خطبتها من نجل عمتها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7640 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يكفينا شر القنوط و اليأس وال T -N -حار..

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