انتحار فتاة شنقا لفسخ خطبتها بابن عمتها
شهدت محافظة بني سويف المصرية ، واقعة مؤسفة حيث أقدمت فتاة على الانتحار لمرورها بحالة نفسيئة سيئة عقب فسخ خطبتها من نجل عمتها.
وتعود الواقعة عندما تقدم رجل ببلاغ للشرطة المصرية في بني سويف ، بالعثور على ابنة شقيقه التي تبلغ من العمر 16 عاماً ، متوفاة ومعلقة بإيشارب من رقبتها بأحد العروق الخشبية بحجرة بسطح المنزل .
وبتحريات الشرطة تبين شنق المتوفاة نفسها لمرورها بحالة نفسية سيئة لفسخ خطبتها من نجل عمتها.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7640 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يكفينا شر القنوط و اليأس وال T -N -حار..