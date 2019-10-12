انتحار فتاة شنقا لفسخ خطبتها بابن عمتها

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة بني سويف المصرية ، واقعة مؤسفة حيث أقدمت فتاة على الانتحار لمرورها بحالة نفسيئة سيئة عقب فسخ خطبتها من نجل عمتها.

وتعود الواقعة عندما تقدم رجل ببلاغ للشرطة المصرية في بني سويف ، بالعثور على ابنة شقيقه التي تبلغ من العمر 16 عاماً ، متوفاة ومعلقة بإيشارب من رقبتها بأحد العروق الخشبية بحجرة بسطح المنزل .

وبتحريات الشرطة تبين شنق المتوفاة نفسها لمرورها بحالة نفسية سيئة لفسخ خطبتها من نجل عمتها.