خيمينيز: نادم على قرار انتقالي للاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أعرب التشيلي لويس خيمينيز، عن ندمه على قرار ارتداء قميص نادي الاتحاد، بعدما تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتم توقيع مخالصة بين النادي واللاعب مؤخرا.

وقال اللاعب: في فترة الانتقالات السابقة، كان نادي الاتحاد خيارا جيدا بالنسبة لي، لأنه فريق جيد ويمكنه تحقيق الألقاب، لكنها كانت تجربة معقدة، شهدت لحظات لأول مرة تحدث لي، ولا يمكنني التحدث عن ذلك، لكنه كان وقتا عصبيا وأنا نادم على قرار انتقالي للاتحاد.

ويذكر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في سبتمبر الماضي، قررت إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز، بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب المستوى السيئ الذي ظهر به اللاعب التشيلي.