اكثر من 700 مستفيد من محاضرات تعزيز الصحة بالنعيرية

عبدالله الشمري (صدى):

اقامت إدارة مستشفى النعيرية العام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع الكلية الجامعية للبنات محاضرة توعوية عن سرطان الثدي تزامنا مع حملة ” الشرقية وردية “، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وتهدف الى أهمية التعريف بهذا المرض الخطير وأعراضه ومسبباته وقابليته الوراثية، ورفع نسبة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، سيما ان اكتشافه مبكرا يزيد نسبة الشفاء والتي تتجاوز 95% ، واشتملت المحاضرة على طريقة الكشف الذاتي المنزلي والحرص على عمل فحص (الماموغرام) الدوري وتكمن أهميته عند ظهور بعض العلامات، بالإضافة لأهمية إنقاص الوزن الزائد لمن هم في خط السمنة وممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحي، كما أقامت إدارة المستشفى محاضرة مماثلة بمكتب التعليم بمحافظة النعيرية ، حضرتها قائدات المدارس والمشرفات الصحيات بقطاع النعيرية التعليمي.

من جانب أخر اقامت إدارة المستشفى وبالتعاون مع المركز الوطني للتدريب الإنشائي بمحافظة النعيرية، محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام تحت شعار ” الوقاية من الانتحار ” حضرها طلاب المركز وتناولت الضغوطات النفسية وتعريفاتها والوقاية منها والارتباط الوثيق بين الاضطرابات النفسية والانتحار كما تشير الأبحاث العلمية ، وضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع بشكل عام للعمل على تعزيز الصحة النفسية لجميع أفراده وايجاد بيئة حاضنة لتوجيه السلوك وتوفير أنشطة دامجة مع المجتمع ، بالتالي الوقاية من السلوكيات الخطرة مثل إيذاء النفس والانتحار

وفي سياق آخر تنظم إدارة المستشفى منتصف الأسبوع القادم 4 محاضرات عن خطورة السمنة وأهمية غسيل اليدين، تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وستقام محاضرة خطورة السمنة بمدرسة الحارث بن عمير المتوسطة للبنين ومدرسة المتوسطة الأولى للبنات، بينما تقام محاضرة أهمية غسيل اليدين بمدرسة عبدالرحمن بن ابي بكر الابتدائية للبنين والمدرسة الابتدائية الرابعة للبنات