بالفيديو.. قانوني: القانون يعاقب المُتستر على حالات التعنيف والتعذيب
أكد ثامر السكاكر محامي ومستشار قانوني، اليوم السبت، على أن الولاية أو الحضانة أو الرعاية لا تعطي لأي شخص حق تعنيف أو إيذاء الطفل.
وقال القانوني خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : عقوبة ليست هدفا في حد ذاتها لجرائم تعنيف الأطفال؛ لكن الهدف تنشئة جيل سوي نفسيا لا يريد الانتقام عندما يكبر.
وأضاف : عندما تكون عقوبات تعنيف الأطفال حاضرة وناجزة سوف يرتدع كل من تسول له نفسه، مؤكدًا أن القانون يعاقب المُتستر على حالات التعنيف والتعذيب.
ثامر السكاكر – محامي ومستشار قانوني:
القانون يعاقب المُتستر على حالات التعنيف والتعذيب@thamer797#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/IFnaxmmjl7
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2019
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