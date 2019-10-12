بالفيديو.. قانوني: القانون يعاقب المُتستر على حالات التعنيف والتعذيب

علي القحطاني(صدى):

أكد ثامر السكاكر محامي ومستشار قانوني، اليوم السبت، على أن الولاية أو الحضانة أو الرعاية لا تعطي لأي شخص حق تعنيف أو إيذاء الطفل.

وقال القانوني خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : عقوبة ليست هدفا في حد ذاتها لجرائم تعنيف الأطفال؛ لكن الهدف تنشئة جيل سوي نفسيا لا يريد الانتقام عندما يكبر.

وأضاف : عندما تكون عقوبات تعنيف الأطفال حاضرة وناجزة سوف يرتدع كل من تسول له نفسه، مؤكدًا أن القانون يعاقب المُتستر على حالات التعنيف والتعذيب.