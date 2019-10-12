أعراض بسيطة تكشف معاناتك من أكياس المبيض

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء عن بعض الأعراض البسيطة والعادية التي تدل على إصابة السيدة بأكياس المبيض وهي حالة تحتاج إلى العلاج السريع بسبب تأثيراتها السلبية.

ومن هذه الأعراض : الألم: من الممكن أن يكون حاداً أو خفيفاً ويحدث عند أسفل البطن ومن جانب واحد.

الثقل: من الممكن أن ينتج عن نمو أكياس المبيض الشعور بثقل وعدم ارتياح في أسفل البطن.

اضطرابات البول: قد تشكل الأكياس كبيرة الحجم ضغطاً على المبولة وهو ما يسبب حدوث هذه الاضطرابات.

الإمساك: قد يؤدي ظهور أكياس المبيض إلى انقباض الشرج وبالتالي حدوث الإمساك. وفي كل هذه الحالات من الضروري استشارة الطبيبة منعاً لتفاقم المشكلة.