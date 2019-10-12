أعراض بسيطة تكشف معاناتك من أكياس المبيض
كشف أطباء عن بعض الأعراض البسيطة والعادية التي تدل على إصابة السيدة بأكياس المبيض وهي حالة تحتاج إلى العلاج السريع بسبب تأثيراتها السلبية.
ومن هذه الأعراض : الألم: من الممكن أن يكون حاداً أو خفيفاً ويحدث عند أسفل البطن ومن جانب واحد.
الثقل: من الممكن أن ينتج عن نمو أكياس المبيض الشعور بثقل وعدم ارتياح في أسفل البطن.
اضطرابات البول: قد تشكل الأكياس كبيرة الحجم ضغطاً على المبولة وهو ما يسبب حدوث هذه الاضطرابات.
الإمساك: قد يؤدي ظهور أكياس المبيض إلى انقباض الشرج وبالتالي حدوث الإمساك. وفي كل هذه الحالات من الضروري استشارة الطبيبة منعاً لتفاقم المشكلة.
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