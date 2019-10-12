برشلونة يُعطي الضوء الأخضر لرحيل راكيتيتش

نواف السالم(صدى):

أعطى نادي برشلونة الضوء الأخضر لرحيل لعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال شهر يناير المقبل.

وقالت تقارير إن برشلونة أصبح منفتح لتلقي عروض بيع راكيتيتش خلال شهر يناير المقبل في الميركاتو الشتوي، في ظل وجود عدد من العروض القوية من قبل الأندية الخارجية وعلى رأسها يوفنتوس وإنتر ميلان.

ويشعر راكيتيتش بالتجاهل داخل البارسا فأصبحت الدكة مصيرة في أغلب المواجهات.

وفالفيردي لم يعد يعتمد على اللاعب الكرواتي في وسط الملعب بعد مجيء الوافد الهولندي الجديد فرينكي دي يونج القادم من صفوف أياكس أمستردام.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية، أن هناك موافقة من قبل مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وبالاتفاق مع إريك أبيدال السكرتير الفني، على رحيل اللاعب، والاستفادة المادية من بيعه في أسرع وقت ممكن.

وقال إيفان في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: أنا في برشلونة لكي ألعب، وليس للاستمتاع بالتنزه في المدينة أو الشواطىء، أنا لست هنا سائحًا.

وأضاف:لا يزال أمامي عامان في عقدي مع برشلونة، ولا يوجد مكان أفضل من اللعب داخل أفضل نادٍ في العالم، لكنني بحاجة للعب.

وأكمل: أريد أن أقاتل من أجل العودة للتشكيل الأساسي، وإفادة الفريق، أشكر من هتف لي وساندني في المدرجات، ولكن إذا لم يتغير شيء فيما هو قادم، سيتعين علينا أن نجلس مع الجهاز الفني لمعرفة وضعي.