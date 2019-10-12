بالفيديو.. فتاة تغني في أحد المقاهي بجدة
بدأت مواهب المملكة في الظهور للعلن واحدة تلو الأخرى، وآخرهم ظهور فتاة تغني في أحد المقاهي بمدينة جدة، وذلك بعد فتاة الكمان التي تعزف في مول بالرياض.
وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تغني أمام الحاضرين في أحد مقاهي جدة، وهي ترتدي عباءة سوداء وقناعًا يُغطي وجهها.
وتؤدي الفتاة في مقطع الفيديو إحدى الأغنيات بصوت مميز، وسط تفاعل كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم «بعد عودة الحياة إلى مجتمعنا بدأت المواهب تطفو على السطح ولله الحمد».
فيما قال آخر «شايف كميه الجمال في صوتها أحسب بعد أن فيه كثير أصوات مدفونه مثلها بس هي حصلتلها فرصة وأخرجت لنا هالجمال».
عوض القحطاني[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين
كملت الله يسترنا
فيصل[ عدد التعليقات: 1011 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ثم والله
يا صوت العنز
وهي تقول امباااع امباااع
اجمل من وجهة نظري
نا قصها
هههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 7407 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك نباها بالرياض وبريده….
والي ما يبانا ما نباه
Reem[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الله ياصوتها جميل
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7641 ] نشر منذ 41 دقيقة
الآداء الغنائي للأغنية :-40 % فقط ..
الغامدي[ عدد التعليقات: 1267 ] نشر منذ 34 دقيقة
ياااااخراااااااا شنوووو هذااااااااااااا
سويلم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة
الغناء سهل
باقي ……….. بالشوارع