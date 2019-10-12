بالفيديو.. فتاة تغني في أحد المقاهي بجدة

نايف السالم(صدى):

بدأت مواهب المملكة في الظهور للعلن واحدة تلو الأخرى، وآخرهم ظهور فتاة تغني في أحد المقاهي بمدينة جدة، وذلك بعد فتاة الكمان التي تعزف في مول بالرياض.

وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تغني أمام الحاضرين في أحد مقاهي جدة، وهي ترتدي عباءة سوداء وقناعًا يُغطي وجهها.

وتؤدي الفتاة في مقطع الفيديو إحدى الأغنيات بصوت مميز، وسط تفاعل كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم «بعد عودة الحياة إلى مجتمعنا بدأت المواهب تطفو على السطح ولله الحمد».

فيما قال آخر «شايف كميه الجمال في صوتها أحسب بعد أن فيه كثير أصوات مدفونه مثلها بس هي حصلتلها فرصة وأخرجت لنا هالجمال».