نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة إغلاق 50% من مصانع الأدوية في المملكة التي زارتها خلال 2019، نافيه الأنباء المتداولة حول هذا الأمر.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن بعض الصحف تداولت أخبار تحت عنوان « إغلاق 50% من مصانع الأدوية»، مؤكدة أن هذا الخبر غير دقيق، إذ تم نقله عن رئيس الهيئة هشام الجضعي ولم يكن يتعلق بمصانع محلية في المملكة.

كما أشارت إلى أن رئيس الهيئة ذكر خلال لقاءه أن الهيئة ضمن جهودها في تكثيف الرقابة تقوم بالتعاون مع الدول المصدرة بحملات تفتيش على مصانع الأدوية والأغذية في دولة المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى المملكة.

وأضاف أن إحدى الحملات في دولة مصدرة، أسفرت عن إغلاق 50% من المصانع التي تم زيارتها في تلك الدولة بعد إيقاف تعامل المملكة معها بسبب مخالفات تم رصدها، أي أن هذه المصانع خارج المملكة وليست محلية.