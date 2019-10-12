شاهد.. رئيس وزراء الهند يجمع القمامة حافي القدمين

نيودلهي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة قيام رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ مدينة ماماباليبورام.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ظهر رئيس الوزراء الهندي وهو يسير حافي القدمين ويجمع القمامة داخل كيس بلاستيكي، حمله في النهاية على ظهره ليعطيه لأحد العمال.

ويأتي هذا الفيديو في إطار حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة.

ومن المعروف أن انتشار القمامة هو من التحديات الكبرى أمام الهند؛ حيث يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها نحو 15 مليون كيلوغرام.