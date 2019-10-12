غياب عمر خربين عن ديربي الرياض امام النصر

ماجد محمد (صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن غياب نجم خط هجوم نادي الهلال ، الدولي السوري عمر خريبين عن ديربي الرياض امام النصر .

يقذكر أنه تعرض خريبين، لإصابة خطيرة في الركبة خلال مشاركته، مساء الخميس الماضي ، مع منتخب بلاده، سوريا، أمام جزر المالديف في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية عقب تشخيص إصابة اللاعب السوري، إلى أن المدة التي سيغيب عنها خربين عن الملاعب، ستصل إلى شهر تقريبًا.

وسوف يخضع خربين، إلى مزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد مدة غيابه النهائية، والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له، قبل العودة إلى الملاعب من جديد.