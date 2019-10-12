بالفيديو.. المغامسي : السحر كفرا وهذه طريقة العلاج منه
حذر الشيخ صالح المغامسي ببرنامج الأبواب المتفرقة ، من السحر وممارسته ، وكشف عن طريقة العلاج منه في إجابته على سؤال أحد المتصلين بالبرنامج .
وقال المغامسي ، أجمع جماهير أهل العلم السحر كفراً ، فالله سبحانه وتعالى نسب الكفر لمن يمارسونه ويعلمونه للناس ، بالنسبة للمريض الذي يغلب الظن أنه مصاب بالسحر ، فإنه يُقرأ عليه بالآيات التي توافق ذلك ، ويوضع في إناء ماء وسدر ويقرأ فيه واغتسل به المريض فكان خير له ، ولا يٌمنع أن يأتي مكة أو المدينة للروضة الشريفة والأماكن الفضلة ويدعو الله عز وجل فيها لعل الله يستجيب لدعائه ويرفع عنه السحر .
وعن كيفية قضاء المسلم الصلوات التي فاتته ، قال المغامسي ، القضاء في الصلوات الفائتة قد يكون متعذر لذلك عليك بالإكثار من النوافل .
وأكد المغامسي ، إن المسح على الجورب الخفيف له شروط فالجورب الصيفي بحيث أن البشرة تظهر جليه ليس بجورب ولا يجوز المسح عليه ، أما إذا كان أرفع من ذلك ولو قليلاً فهذا يمسح عليه بلا حرج إذا لبسه الإنسان على وضوء ، والمسح على الجورب يُعني أن يتم المسح على القدمين في وقت واحد .
شخص يعاني من السحر.. كيف يمكن علاجه؟ #MBC1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/elJii0raGd
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) October 12, 2019
يسأل عن كيفية قضاء صلوات فاتته والمسح على الجورب الخفيف.. شاهد رد الشيخ صالح المغامسي#MBC1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/wdy7WZoYpU
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) October 12, 2019
ابو حرب[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 35 دقيقة
وش رايك فى البنت الى تعزف الكمان وسط الرجال فى الرياض والى تغى فى جده وسط الرجال نبقى فتوه