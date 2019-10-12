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فجر السعيد توجه رسالة للشامتين بمرضها: إرادة الله فوق كل إراده

فجر السعيد توجه رسالة للشامتين بمرضها: إرادة الله فوق كل إراده
خالد الظفيري(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رسالة إلى جميع الشامتين في مرضها، مكؤدة أن البعض راهن على وفاتها.

وأوضحت فجر السعيد في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، أن البعض شمت في مرضها ونسى أن إرادة الله فوق كل شيء.

وقالت « البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إراده… وفوق توقعاتهم وحسباتهم.. والحمدلله ربي خيب ظنهم.. بسم الله الرحمن الرحيم ” وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ” رب العالمين قدر المرض وهو فقط من يقدر الشفاء بإذنه » .

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