فجر السعيد توجه رسالة للشامتين بمرضها: إرادة الله فوق كل إراده

خالد الظفيري(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رسالة إلى جميع الشامتين في مرضها، مكؤدة أن البعض راهن على وفاتها.

وأوضحت فجر السعيد في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، أن البعض شمت في مرضها ونسى أن إرادة الله فوق كل شيء.

وقالت « البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إراده… وفوق توقعاتهم وحسباتهم.. والحمدلله ربي خيب ظنهم.. بسم الله الرحمن الرحيم ” وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ” رب العالمين قدر المرض وهو فقط من يقدر الشفاء بإذنه » .