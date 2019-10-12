فجر السعيد توجه رسالة للشامتين بمرضها: إرادة الله فوق كل إراده
وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رسالة إلى جميع الشامتين في مرضها، مكؤدة أن البعض راهن على وفاتها.
وأوضحت فجر السعيد في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، أن البعض شمت في مرضها ونسى أن إرادة الله فوق كل شيء.
وقالت « البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إراده… وفوق توقعاتهم وحسباتهم.. والحمدلله ربي خيب ظنهم.. بسم الله الرحمن الرحيم ” وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ” رب العالمين قدر المرض وهو فقط من يقدر الشفاء بإذنه » .
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