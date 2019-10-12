حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من المناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.