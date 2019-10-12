بعد غزو سوريا.. ألمانيا تحظر تصدير الأسلحة لتركيا

برلين(صدى):

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده قررت حظر تصدير الأسلحة لتركيا .

وجاء ذلم ردًا على شن أنقرة عملية عسكرية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال سوريا، وفقا لما نقلته صحيفة بيلد ام زونتاج.

وأضاف وزير الخارجية هايكو ماس للصحيفة: نظرًا للهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا.