  • السبت 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بعد غزو سوريا.. ألمانيا تحظر تصدير الأسلحة لتركيا

بعد غزو سوريا.. ألمانيا تحظر تصدير الأسلحة لتركيا

بعد غزو سوريا.. ألمانيا تحظر تصدير الأسلحة لتركيا
برلين(صدى):

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده قررت حظر تصدير الأسلحة لتركيا .

وجاء ذلم ردًا على شن أنقرة عملية عسكرية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال سوريا، وفقا لما نقلته صحيفة بيلد ام زونتاج.

وأضاف وزير الخارجية هايكو ماس للصحيفة: نظرًا للهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 40 دقيقة

تلاقي حريم السلطان الان يلطمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *