بيولي يضع عينه على 5 صفقات لإنقاذ ميلان

نواف السالم(صدى):

رغم مرور ساعات على تعيين ستيفانو بيولي مديرًا فنيًا لفريق ميلان الإيطالي؛ إلا أنه وضع بالفعل خطة للصفقات التي يحتاجها النادي.

ويضع المدرب عينه على 5 لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الشتوي؛ لإنقاذ الميلان في الدور الثاني من الدوري الإيطالي.

و تصدر قائمة اللاعبين : إيريك داير، وسيرج أوريه ثنائي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نظير التخلي عن لاعب ميلان الإيفواري فرانك كيسي لاعب الوسط المدافع المطلوب في توتنهام، خلال يناير المقبل.

ويرغب المدرب في ضم خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني المجمد داخل النادي الملكي، لحل أزمة العقل المفكر داخل تشكيل الفريق الإيطالي في الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الإيطالي إلى إبرام صفقة رابعة من الليجا، بطلها ايفان راكيتيش لاعب وسط برشلونة الإسباني.

كما يفكر في التعاقد مع ألفريدو دوناروما مهاجم بريشيا، الذي سجل 4 أهداف في أول 7 جولات من عمر الدوري الإيطالي.

ووعد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان إدارته، بالحصول على مقعد في منطقة المربع الذهبي نهاية الموسم، في حالة إبرام الصفقات الجديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.