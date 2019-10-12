لاعب ليفربول يكشف تفاصيل عن أزمة محمد صلاح وماني 

ماجد محمد(صدى):

كشف فابينيو لاعب وسط ليفربول، عن أزمة زميليه في الفريق محمد صلاح وساديو ماني، والتي شهدتها الدقيقة 84 من مباراة بيرنلي المنتهية لمصلحة الريدز 3-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأوضح فابينيو: “خلال المباريات جميع اللاعبين يسيطر عليهم التوتر، هذه الواقعة ليست الأولى بين اللاعبين ولن تكون الأخيرة”، لافتا: “العلاقة بين صلاح وماني جيدة للغاية رغم التوتر التي كانت بين اللاعبين خلال هذه المباراة”.

وأشار: “في اليوم التالي من المباراة ظهر الثنائي يمزحان مع بعض ويتحدثان سويا، فهما تجمعهما صداقة قوية”.

يذكر أن ماني قد اعترض بانفعال شديد بعد استبداله في مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من البريميرليغ، وهو ما تم تفسيره بأنه بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه في أحد الهجمات رغم جوده في موقف أفضل للتسجيل.