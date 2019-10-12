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جريمة بشعة.. عاطل يقتل والده ويدفنه أسفل السرير 

جريمة بشعة.. عاطل يقتل والده ويدفنه أسفل السرير 
القاهرة(صدى):

أقدم عاطل على قتل والده ودفنه أسفل السرير بمصر، كما باشرت الجهات الأمنية الواقعة فور تلقيها بلاغ يفيد بغياب خمسيني عن منزله.

وتعود الواقعة عندما عادت الزوجة من زيارة لابنتها واتضح لها عدم تواجد زوجها فسألت نجلها عن مكان والده فأخبرها أنه خرج بعدها من المنزل ولم يعد.

وتتبعت الجهات الأمنية آثار رمال بالشقة وبتتبعها قادت إلى أسفل سرير الابن حيث يوجد آثار أسمنت حديث وبفتح حفرة بالأسمنت انبعثت رائحة كريهة، وتم استخراج جثة الأب وجدت في حالة انتفاخ وتعفن.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84386 ] نشر منذ 59 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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