بالفيديو.. بعد اتهامها بإجراء تجميل .. ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها

الرياض(صدى):

نشرت الفنانة ريم عبدالله ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كشفت فيه عن سبب تغير ملامحها مؤخراً، وذلك بعد تلميح البعض بأنها أجرت عملية تجميل.

و ظهرت ريم عبدالله في الفيديو مع طبيبة التجميل، وهي تكشف لمتابعيها أنها أجرت للتو جلسة كربون للبشرة، وهنا واصلت الأخيرة الحديث لتؤكد للجميع، أن الفنانة السعودية لم تخضع لأي تجميل كما يظن البعض، وكل ما في الأمر أنها تهتم ببشرتها كثيراً، وتخضع لجلسات علاج دورية مما جعلت النتيجة واضحة.

وأضافت ريم عبدالله أن حتى الطبيبة أخبرتها أنه وصل إلى مسامعها أن ملامحها تغيرت، وأنها خضعت لتجميل مؤخراً، لتؤكد الأخيرة بدورها أن هذا الأمر غير صحيح ولم تخضع ريم لأي تجميل أو حقن لنفخ الوجه، ولكنها تحرص على الاهتمام ببشرتها.

وكانت ريم عبدالله أثارت ضجة بنشرها مقطع من آخر جلسة تصوير خضعت لها، حيث وجد البعض أن ملامحها تغيرت بشكل لافت، ليصل الأمر إلى التأكيد أنها أصبحت نسخة من الفنانة أمل العوضي.