إدارة فريق إنتر ميامي الأمريكي تخطط لضم 5 صفقات قوية

ماجد محمد(صدى):

أعلن خورخي ماس المالك المشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي مع نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام ورجال أعمال أمريكيين آخرين، أنه يتم العمل على تعزيز الفريق بلاعبين من الليجا الإسبانية استعدادًا للمشاركة ببطولة الدوري الأمريكي في موسم 2020.

واعترف رجل الأعمال الكوبي الأمريكي بأن النادي ليس بإمكانه التعاقد مع خمسة من هؤلاء اللاعبين الذين حققوا نجاحاً كبيراً في أوروبا، وأكد أنه سيركز في استثماره على مهاجمين.

وأضاف ، كثيراً من اللاعبين الذين نشرت أخبار عنهم عقدوا مفاوضات مع إنتر ميامي، وبينهم لاعبون بارزون مثل الأوروجوائيين إديسون كافاني ولويس سواريز والإسباني ديفيد سيلفا”.

وتابع ، سنرى أحد لاعبي الليجا في إنتر ميامي، موضحا أن النادي سيبدأ في ديسمبر المقبل في الإعلان عن الأسماء الكبرى التي سيضمها الفريق ، وأنه بحلول نفس الموعد سيجري الإعلان عن اسم المدرب، الذي قال أنه يجب أن يحظى بخبرة كبيرة ليقود الفريق الأول وأكاديمية النادي كذلك.