«الفرج» يثير الشكوك قبل مواجهة فلسطين

طلال الغامدي(صدى):

دارت الشكوك حول جاهزية سلمان الفرج، لاعب المنتخب، قبل مواجهة فلسطين الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وخضع الفرج لتدريبات انفرادية برفقة المعد البدني، متضمنة الجري حول الملعب بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة في التدريبات الجماعية طوال فترة معسكر القصيم، مما أجبر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب على استبعاده من حساباته في لقاء سنغافورة أمس الأول الذي كسبه الأخضر بثلاثية نظيفة.

ويترقب الجهاز الفني للأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد تقرير الجهاز الطبي بشأن إصابة الفرج لتحديد مدى إمكانية مشاركته من عدمها أمام فلسطين، كما غادرت بعثة المنتخب اليوم إلى العاصمة الأردنية عمّان عبر طائرة خاصة، ومنها تنتقل بحافلات خاصة إلى مدينة رام الله الفلسطينية استعداداً لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.