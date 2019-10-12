خلطات بسيطة وسهلة لرائحة شعر مميزة 

أميرة خالد(صدى):

كشف خبير تجميل عن 3 وصفات سهلة للحصول على رائحة شعر مميزة أبرزها أولا.. ماسك العسل والقرفة:.أضيفي كمية مناسبة من العسل إلى ملعقتين من القرفة المطحونة -ويمكنكِ زيادة هذه الكمية وفقاً لطول شعرك- وضعي المزيج على فروة الرأس لمدة ٤٥ دقيقة واغسلي شعرك بماء فاتر، تعمل هذه الوصفة على تغذية جذور الشعر وأطرافه، كما يمكنكِ أيضاً إضافة بعض القرفة للبلسم الذي تستخدميه، لتحصلي على رائحة شعر جذابة تدوم لأيام.

ثانيا.. ماسك الليمون والعسل: أضيفي القليل من عصير الليمون إلى عسل النحل وضعي المزيج على شعرك لمدة ١٠ دقائق ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر، واشطفيه بعدها بماء الورد، يساعد مزيج الليمون وعسل النحل على تخليص الشعر من البكتيريا، فيما يعمل ماء الورد على إضافة رائحة منعشة وناعمة لشعرك.

ثالثا.. زيت الياسمين:يمكنك استخدام زيت الياسمين لتدليك فروة رأسك قبل النوم من دون الحاجة لغسله في الصباح. يمكنك أيضاً استخدام زيتك العطري المفضل، مع التأكد من أنه لا يحتوي على الكحول أو المواد الكيميائية المضرة.