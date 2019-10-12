ليفربول يتلقى تأكيدات بعدم استخدام صلاح لأغراض دعائية في قطر

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ، أنه تلقى تأكيدات بأنه لن يتم استخدام وجود محمد صلاح، لاعب ليفربول، في قطر لأغراض دعائية تخص أي أحداث في الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن يتواجد صلاح برفقة ليفربول في قطر، ديسمبر المقبل؛ للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2019.

وتوج ليفربول بنهاية الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح هدف في الانتصار الذي تحقق أمام توتنهام الإنجليزي بنتيجة 2-0 في النهائي.

ووفقا لتقرير نٌشر بصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن ليفربول تلقى تأكيدات من الجانب القطري بأن صلاح سيتم معاملته مثل باقي زملائه بالفريق، ولن يتم استخدامه في أي أغراض دعائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح تم إجباره في معسكر منتخب مصر أثناء المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا على حضور مأدبة عشاء أقامها رئيس الشيشان رمضان قديروف، وهو ما أغضب اللاعب بشدة.