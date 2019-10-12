خليلوجيتش عن تحسين أداء منتخب المغرب: «لا أملك عصا سحرية»

نواف السالم(صدى):

أشار وحيد خليلوجيتش مدرب منتخب المغرب إلى أنه لا يملك عصًا سحرية لتحسين الأداء بعد التعادل بأداء باهت بنتيجة 1/1 مع ضيفه الليبي في مباراة ودية لكرة القدم أمس الجمعة.

وأضاف خليلوجيتش: ” نشعر بخيبة أمل وكنا نتطلع للفوز لمكافأة الجمهور الكبير الذي ساندنا (بمدينة وجدة)“.

وأوضح خليلوجيتش: ” نجرب عدة لاعبين وأساليب لعب مختلفة وسأواصل هذا في مباراة الغابون الودية (يوم الثلاثاء في طنجة) في انتظار المواعيد الرسمية في نوفمبر “ .

وتابع: ” هذا هو مستوى اللاعبين حاليًا وينبغي بذل مزيد من الجهد من أجل تغيير المستوى.. صحيح أنني كنت أنتظر أكثر من بعض اللاعبين ولولا استقبال هدف بشكل غريب كان بإمكاننا أن نفوز في الشوط الثاني ” .