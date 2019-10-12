مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعداته الانسانية في مخيم الزعتري

سعيد العجل(صدى):

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية / فرع الاردن توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الزعتري والتي تحتوي على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر واقلام وأدوات هندسية ، حيث بلغ عدد المستفيدين (3156) طالباً وطالبة ضمن المحطة الثانية هناك والتي استهدفت (9) مدارس للذكور والاناث .

الجدير بالذكر ان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باشر بتوزيع الحقائب المدرسية والادوات القرطاسية لتشمل اكثر من 30 الف طالباً وطالبة من ابناء اللاجئين السوريين داخل وخارج مخيمات اللجوء في الاردن للعام الدراسي 2019-2020، حيث يعتبر هذا المشروع واحد من ابرز اهتمامات المركز الاغاثية لما له من اثار ايجابية ستنعكس على الطلاب في الحاضر والمستقبل بإذن الله .