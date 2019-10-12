احذر.. مشاهدة الأفلام الإباحية تضر بالدماغ

واشنطن(صدى):

كشف جراح الأعصاب الأمريكي دونالد هيلتون، أن الخلايا الدماغية لـ الشباب تتغير عند التعرض لـ ” الأفلام الإباحية ” ، وذلك في ظل اكتساب المعارف.

حيث يضرّ التعلم في حالة من ” الإدمان ” بالدماغ كثيرًا، فنصبح متمسكين ببعض أنماط السلوك وبعض الأذواق.

وأضاف ” هيلتون ” : ” وعندما يكون الدماغ بانتظار مكافأة ما، كما هي الحال في الأفلام الإباحية، يكون جد متأثر لدرجة لا تُنسى ” .

وتابع: ” الطفل البالغ من العمر 12 عامًا الذي يشاهد مشاهد إباحية قوية يكون في حالة ذهول كاملة ” .