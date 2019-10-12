«كلوزة» على كرسي الإعتراف: فولكروغ يشبهني ونجم آخر أفضل مني 10 مرات

طلال الغامدي(صدى):

كشف مدرب فريق بايرن ميونخ للناشئين والمهاجم الدولي المعتزل ” ميروسلاف كلوزة ” عن أكثر لاعب يرى فيه نفسه مشيداً بقدراته ومواهبه الفائقة وهو ” روبرت ليفاندوفسكي .

وقال “كلوزة ” في حديث معه : هناك مهاجم يشبهني بعض الشيء، لكنه أفضل منّي 10 مرات، وهو روبرت ليفاندوفسكي، فهو لاعب كامل يجيد اللعب بكلتا قدميه وبالرأس وهو قادر على التسديد .

كما أشاد “كلوزة ” بمهارة ” نيكلاس فولكروغ” مؤكداً أنه لديه الكثير من اسلوبه ويشببه أيضاً ، وقال : أنا أراه ممتعًا بالفعل ولاعبًا كاملًا، فهو سريع ولديه الغريزة التي يحتاجها المهاجم .

أما اللاعب الذي كان يحب اللعب معه في المنتخب الألماني ، هو “توماس مولر ” ، واصفاً علاقتهما بـ “التوليفة العبقرية ” .

وقال : كنا نكمل بعضنا بعضًا على نحو ممتاز، كان يكفي فقط أن ننظر إلى بعضنا البعض لنعرف ماذا سنفعل .

الجدير بالذكر أن كلوزة ” 41 ” عام سجل 71 هدف مع منتخب ألمانيا و259 هدفًا وصنع 134 في 668 مباراة مع الأندية و هو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفًا، بفارق هدف عن البرازيلي رونالدو .

أما ليفاندوفسكي فقد سجل 371 هدفًا وصنع 110 في 554 مباراة مع الأندية ، وهو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا لبايرن ميونخ بـ206 أهداف، والهداف التاريخي لمنتخب بولندا بـ 60 هدفًا ..