بوتين: يجب إجراء حوار مع إيران وأتفهم قلق الإمارات والسعودية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إنه من الضروري إجراء حوار مع إيران ،وأتفهم قلق الإمارات و السعودية ، من الأحداث التي تدور بالمنطقة .
وأضاف الرئيس الروسي في حديث له سيذاع غداً الأحد على سكاي نيوز عربية ، من دون حوار لن نستطيع حل ولو مشكلة واحدة لذلك أتصور أن بإمكاني أن أشارك الإمارات والمملكة ، مخاوفهما وقلقهما ولكن فقط هاتين الدولتين وحدهما حل المشاكل العالقة بينهما .
وتابع ، أما بالنسبة لروسيا ، سنبذل قصاري جهدنا لتهيئة الظروف اللازمة لمثل هذه الديناميكية الجيدة ، وأظن أن لروسيا علاقات جيدة مع إيران وعلاقات جيدة مع إخواننا العرب .
سوبرمان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
الان من اللي صار يتوسل عبر حليفه الروسي التدخل والوساطة
عمران خان او بوتين
طبعا حلف الردح سيتعامون كالعادة عن هذه الاخبار وسينعقون بما يراود اوهامهم