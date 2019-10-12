بوتين: يجب إجراء حوار مع إيران وأتفهم قلق الإمارات والسعودية

نايف السالم(صدى):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إنه من الضروري إجراء حوار مع إيران ،وأتفهم قلق الإمارات و السعودية ، من الأحداث التي تدور بالمنطقة .

وأضاف الرئيس الروسي في حديث له سيذاع غداً الأحد على سكاي نيوز عربية ، من دون حوار لن نستطيع حل ولو مشكلة واحدة لذلك أتصور أن بإمكاني أن أشارك الإمارات والمملكة ، مخاوفهما وقلقهما ولكن فقط هاتين الدولتين وحدهما حل المشاكل العالقة بينهما .

وتابع ، أما بالنسبة لروسيا ، سنبذل قصاري جهدنا لتهيئة الظروف اللازمة لمثل هذه الديناميكية الجيدة ، وأظن أن لروسيا علاقات جيدة مع إيران وعلاقات جيدة مع إخواننا العرب .