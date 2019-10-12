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بوتين: يجب إجراء حوار مع إيران وأتفهم قلق الإمارات والسعودية

بوتين: يجب إجراء حوار مع إيران وأتفهم قلق الإمارات والسعودية
نايف السالم(صدى):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إنه من الضروري إجراء حوار مع إيران ،وأتفهم قلق الإمارات و السعودية ، من الأحداث التي تدور بالمنطقة .

وأضاف الرئيس الروسي في حديث له سيذاع غداً الأحد على سكاي نيوز عربية ، من دون حوار لن نستطيع حل ولو مشكلة واحدة لذلك أتصور أن بإمكاني أن أشارك الإمارات والمملكة ، مخاوفهما وقلقهما ولكن فقط هاتين الدولتين وحدهما حل المشاكل العالقة بينهما .

وتابع ، أما بالنسبة لروسيا ، سنبذل قصاري جهدنا لتهيئة الظروف اللازمة لمثل هذه الديناميكية الجيدة ، وأظن أن لروسيا علاقات جيدة مع إيران وعلاقات جيدة مع إخواننا العرب .

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة

الان من اللي صار يتوسل عبر حليفه الروسي التدخل والوساطة
عمران خان او بوتين
طبعا حلف الردح سيتعامون كالعادة عن هذه الاخبار وسينعقون بما يراود اوهامهم

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