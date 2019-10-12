بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بشابين لسلبهما مقيم تحت تهديد السلاح

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بالرياض، من ضبط على شابين لسلبهما مقيم تحت تهديد السلاح في حي اليرموك.

وفي التفاصيل، ضبطت الجهات الأمنية الشابين خلال ساعتين، حيث تعاملت الجهات الأمنية بكل حزم وقوة وصرامة تجاه كل من يحاول أن يقوم بإخلال الأمن.