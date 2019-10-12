بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بشابين لسلبهما مقيم تحت تهديد السلاح
تمكنت الجهات الأمنية بالرياض، من ضبط على شابين لسلبهما مقيم تحت تهديد السلاح في حي اليرموك.
وفي التفاصيل، ضبطت الجهات الأمنية الشابين خلال ساعتين، حيث تعاملت الجهات الأمنية بكل حزم وقوة وصرامة تجاه كل من يحاول أن يقوم بإخلال الأمن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84382 ] نشر منذ 45 دقيقة
قلنا وكررنا ، طبقوا حكم الله في السارق ..
.. وارتاحوا من جرائم السرقه ..
faeiz[ عدد التعليقات: 1134 ] نشر منذ 6 دقائق
كثرت السرقات ولاعقاب بس نسمع تم القبض عليهم