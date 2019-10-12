«الجبير» يدعو لتعاون دولي لوقف العدوان التركي على شمال شرق سوريا بشكل فوري
أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ، العدوان التركي الغاشم على شمال شرق سوريا ، مطالباً بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية .
ووجه “الجبير” حديثه للمجتمع الدولي قائلا: نحث المجتمع الدولي على العمل لوقف فوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا .
كما أكد أن المملكة مع الحل السياسي في سوريا وتطالب بخروج كل الميليشيات الأجنبية منها ، وفقاً للعربية نت .
وتواصل القوات التركية عدوانها على شمال شرق سوريا في اليوم الرابع على التوالي ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ونزوح الآلاف ، وسط غضب دولي وعربي عارم .
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