«الجبير» يدعو لتعاون دولي لوقف العدوان التركي على شمال شرق سوريا بشكل فوري

علي القحطاني(صدى):

أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ، العدوان التركي الغاشم على شمال شرق سوريا ، مطالباً بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية .

ووجه “الجبير” حديثه للمجتمع الدولي قائلا: نحث المجتمع الدولي على العمل لوقف فوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا .

كما أكد أن المملكة مع الحل السياسي في سوريا وتطالب بخروج كل الميليشيات الأجنبية منها ، وفقاً للعربية نت .

وتواصل القوات التركية عدوانها على شمال شرق سوريا في اليوم الرابع على التوالي ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ونزوح الآلاف ، وسط غضب دولي وعربي عارم .

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